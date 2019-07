Grundgehorsam, Agility und Fly Ball

Dog Festial am Sonnabend, 20., und Sonntag, 21. Juli

Engelbostel. Am Sonnabend, 20. und Sonntag, 21. Juli, öffnet das erste Dog Festival in Langenhagen seine Pforten für Besucher. Die Ortsgruppe Hannover-Engelbostel von 1903 des Vereins für deutsche Schäferhunde SV am Köllingsmoor 1 richtet dieses Event erstmals aus. Und versprochen ... es ist für alle etwas dabei. Vorführungen der Polizei und des Zolls mit ihren Diensthunden, Grundgehorsam, Agility, Fly Ball, Rallye Obedience, Schutz- , Rettungshunde- und Turnierhundsport, Dog Dancing und Dog Frisbee sind die Highlights der zweitägigen Veranstaltung. Im Anschluss an die jeweiligen Vorführungen hat jeder die Möglichkeit, mit seinem Hund aktiv auf dem Platz unter Anleitung mitzumachen. Für die kleinen Gäste gibt‘s eine Hüpfburg, den „heißen Draht“, ein Glücksrad sowie Zuckerwatte und vieles mehr. Zahlreiche Infostände rund um den Hund runden das interessante Programm ab. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Parkplätze in unmittelbarer Nähe sind vorhanden, der Eintritt ist frei.