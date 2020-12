Grundschule: CDU strebt Lösung an

145 Kinder in Kaltenweide werden keine nachschulische Betreuung haben

Kaltenweide. Die aktuelle Bedarfsplanung der Stadt macht das Dilemma in Kaltenweide deutlich. Aktuell fehlen bereits mehr als 100 Plätze für eine nachschulische Betreuung von Grundschulkindern. Zum Schuljahr 2024/25 wird die Zahl auf 145 anwachsen, das berichtete Heidi von der Ah dem Ortsrat Kaltenweide. Dabei legt die Verwaltung zu Grunde, dass nur etwa 63 Prozent der Eltern eine nachschulische Betreuung wünschen. „Das ist eher optimistisch. Wir gehen von einer deutlich höheren Nachfrage aus. Im Bundesdurchschnitt wird mit rund 80 Prozent geplant“, so Ortsratsmitglied Domenic Veltrup.Um diesen Bedarf zu decken, müssten noch rund zwei weitere Hortgebäude allein in Kaltenweide entstehen und zusätzliches Personal aufgebaut werden, so führt Veltrup an. "Selbst mit der jetzt avisierten Hilfe des Bundes dürfte das für die Stadt Langenhagen nicht zu stemmen sein. Im Durchschnitt bekommt jede Grundschule nur 225.000 Euro Förderung. Den ganz großen Rest der erheblichen Investition haben wir selbst zu tragen,“ so Veltrup weiter.In den anderen Ortsteilen Langenhagens sehe die Lage mitunter deutlich besser aus: „Überall dort, wo wir offene Ganztagsschulen haben, kann der Bedarf an Nachmittagsbetreuung gedeckt werden“, so die Stadtverbandsvorsitzende Jessica Golatka. Für die CDU sei es das Ziel, eine Wahlfreiheit für alle Eltern in der ganzen Stadt herzustellen. „Jede Familie sollte selbst entschieden können, ob sie ihr Kind mittags nach Hause holt, es zum Mittagessen und für den Nachmittag in der Schule anmeldet, oder eine zusätzliche Betreuung im Hort wählt",so Golatka weiter. Auch für Eltern in Kaltenweide müsse das möglich gemacht werden.Das Fazit der CDU Langenhagen: Nur mit Hort-Plätzen allein werde es nicht gelingen, dem Wunsch vieler Eltern auf Nachmittagsbetreuung im Grundschulalter nachzukommen. Ein kooperativer Hort könnte hier helfen. In Kaltenweide scheitere man aktuell noch an den fehlenden Räumen und einem fehlenden pädagogischen Konzept der Grundschule. Am kommenden Dienstag, 8. Dezember befasst sich der Ortsrat ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zellerie mit dem beantragten Lösungsvorschlag der CDU.