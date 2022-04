Grußkarten für Ljubljana

Kaltenweide: Ostertüten versüßen das Osterfest

Kaltenweide. Am Dienstag vor Ostern hat Rabea Lachkham - Vorstandsmitglied des Vereins Bürger für Kaltenweide (BfK)- eine Osterüberraschung des BfK an die Bewohnerinnenund Bewohner des Alten- und Pflegezentrum „Margeritenhof“ am Kaltenweider Platzübergeben. Stellvertretend für die Bewohnerinnen und Bewohner hat dieEinrichtungsleiterin Martina Sandvoss die Osterpräsente entgegengenommen.Zusätzlich zu den Ostertüten des BfK wurde auch selbstgebastelte Oster-Dekorationübergeben, die von den Kindern des AWO Kindergarten „Sonnenblume“ gestaltet wurde.Der BfK kooperiert seit einiger Zeit mit dem AWO Kindergarten „Sonnenblume“ unter derLeitung von Manuela Sternberg bei Aktionen für den Margeritenhof.Die Vertreterin des BfK ging nach dem Besuch im Margeritenhof aber nicht mit leerenHänden nach Hause. Wie im Vorfeld angekündigt, haben die Pflegerinnen und Pflegerzusammen mit den Bewohnern als Reaktion auf die zahlreichen Grußkarten, die AnfangApril vom BfK übergeben und die von Schülern im slowenischen Ljubljanagestaltet wurden, Ihrerseits Grußkarten gestaltet und geschrieben. Diese wurden an RabeaLachkham übergeben mit der Bitte die Karten nach Ljubljana zu senden.Die Karten sind bereits auf dem Weg zu den Schülerinnen und Schüler nach Ljubljana. DerBfK ist sehr gespannt, ob die Brieffreundschaft wie geplant zustande kommt und wird dieseAktion weiterhin tatkräftig unterstützen.