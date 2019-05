Gute Stimmung beim Osterfeuer

Viele Besucher kamen am Sonnabend zum Waldsee in Krähenwinkel

Krähenwinkel (lo). Sonnenschein bis in die Abendstunden, fast sommerliche Temperaturen und viel Musik – am Wochenende brannten wieder zahlreiche Osterfeuer in Langenhagen. Bei guter und ausgelassener Stimmung genossen wieder viele Besucher die traditionellen Feuer – so auch in Krähenwinkel am Waldsee. Dort gab es am Sonnabend gleich einen doppelten Grund zum Feiern: Zum einen 85 Jahre Ortsfeuerwehr in Krähenwinkel, zum anderen das 44. Osterfeuer.So herrschte bereits vor dem Entzünden des großen Holzhaufens eine gute Stimmung. Die zahlreichen Besucher machten es sich teils auf Decken gemütlich, saßen am Wasser und genossen die Zeit bei Bier und Bratwurst. Gegen 19.30 Uhr zündete dann die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel das Schnappszahlen-Osterfeuer an. Die Gespräche wurden ans Feuer verlagert, die Zeit mit der Familie und Freunden genossen.So war es auch bei Ines Oppermann: „Hier trifft sich immer die ganze Familie.“ Bereits seit ihrer Jugend geht die Kaltenweiderin zum Osterfeuer an den Waldsee. „Das ist schon eine Tradition geworden. Wir sind extra früher aus dem Urlaub wiedergekommen, um hierher zu kommen“, erzählt sie. Und sie ist sich sicher: „Dieses Jahr haben wir Glück mit dem Wetter. Aber auch Kälte hätte uns nicht davon abgehalten, zum Osterfeuer zu gehen.“Auch Marc Beigen und Heike Tölle besuchten wieder das Osterfeuer am Waldsee. „Wir waren schon zwei Mal gemeinsam hier“, erzählt die Hannoveranerin. Und auch dieses Jahr waren sie wieder begeistert. „Es ist wieder toll – so wie immer. Mal schauen wen man noch so trifft“, sagt auch der Kaltenweider. Besonders begeistert waren sie auch von der guten Organisation. „Es ging alles sehr schnell an den Ständen“, sind sich Tölle und Beigen einig. Und auch von der Auswahl her bot das Osterfeuer einiges. Denn neben den traditionellen Bratwürstchen konnten sich die Besucher in diesem Jahr auch auf Currywurst, Hot Dog und Brezeln freuen.