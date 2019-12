Gespann verlor Heu auf der Walsroder Straße

Krähenwinkel (ok). Eine größere Menge Heu hat am Sonnabend gegen 13 Uhr die Walsroder Straße in Krähenwinkel blockiert. Ein landwirtschaftliches Gespann, beladen mit Hauballen, ist an der Bahnbrücke hängen geblieben und hat die obersten Ballen abgestriffen.Mit einem Frontlader eines Treckers wurde das Heu auf einen Anhänger geladen und abtransportiert. Die Fahrbahn wurde anschließend gefegt.