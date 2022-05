Haikus regen zum Nachdenken an

Kinder und Jugendliche zeigen Haltung gegen Rassismus

Langenhagen. Zwei Monate lang werden „Haikus“ - dreizeilige Kurzgedichte - gegen Rassismus im Langenhagener Rathaus ausgestellt. Die ausgestellten Werke zum Thema "Haltung zeigen gegen Rassismus" wurden von Langenhagener Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen fünf bis 13 des Gymnasiums Langenhagen gestaltet.Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus im März wurden die Beiträge eingereicht und von einer Jury prämiert. Die besten drei Haikus wurden gekürt, als Bodenaufkleber gedruckt und im Stadtgebiet platziert, unter anderem an den Haltestellen der Straßenbahnlinie 1 (Langenhagen Zentrum und am Langenforther Platz).Dabei soll es aber nicht bleiben. Als Denis Stehr, Lehrer am Gymnasium Langenhagen dem Arbeitskreis der internationalen Wochen gegen Rassismus von der Vielzahl der eingereichten Werke berichtete, war sofort klar, dass nicht nur die drei prämierten Präsentiert werden sollten.„Inhaltlich haben mich sehr viele der Haikus sehr berührt. Sie beleuchten das Thema Rassismus sehr eindrucksvoll aus vielen verschiedenen Perspektiven und sensibilisieren.“ so Magdalena Freise, Mitarbeiterin der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur und AK Mitglied.Es entstand die Idee, alle eingereichten Kurzgedichte im Rathaus auszustellen und so die Perspektive der Kinder und Jugendlichen aufzuzeigen. Den gesamten Mai und Juni über können die ausgestellten Werke nun während der Öffnungszeiten des Rathauses im Erdgeschoss auf dem Weg zum Bürgerbüro besichtigt werden. Aber auch von außen in den Fenstern können die Haikus, unabhängig von den Öffnungszeiten, gelesen und bewundert werden.