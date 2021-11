"Schreck" für Ortsbürgermeisterin

Engelbostel. "Plötzlich wurde es laut an der Haustür. Nachdem ich die Tür öffnete, ging ich gleich einen Schritt zurück" so Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras. MehrereKinder aus der Nachbarschaft hatten sich zu Halloween verkleidet und an der Tür geklopft. Nach einem kleinen Schrecken kaufte sich die Ortsbürgermeisterin mit Süßigkeiten bei denKindern frei und blieb somit unbescholten.