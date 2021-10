Hamburger Ratsmusik in der Martinskirche

Konzert mit Laute, Gambe und Cembalo am Donnerstag, 4. November um 19 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. In der Martinskirche Engelbostel gibt es am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr ein ungewöhnliches klassisches Konzert. Das Trio „Hamburger Ratsmusik“ aus Anke Dennert, Simone Eckert und Ulrich Wedemeier ist auf Alte Musik spezialisiert. Diese bringen sie nicht nur auf dem Cembalo, sondern auch mit Gambe und Laute zu Gehör.So haben sie typische Werke von Marais, Couperin und Pedrini vorbereitet. Darüber hinaus wagen sie aber im Rahmen des diesjährigen Eurasia-Festivals noch etwas Besonderes, sie spielen nämlich barocke Chinoiserien!Der Eintritt für das Konzert kostet zehn und ermäßigt sieben Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Zeitschriftenladen Nitschke in Engelbostel. Mehr Informationen finden sich unter www.nordstad-konzerte.de. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.