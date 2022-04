Hannover Airport feiert seinen 70. Geburtstag

Seit dem 26. April 1952 starten Fluggäste in die Welt

Langenhagen. Zum Geburtstag wurde jetzt am Flughafen ein Geburtstagsbaum gepflanzt. Die beiden Geschäftsführer Raoul Hille und Martin Roll pflanzten dieRotbuche, den Baum des Jahres 2022, auf dem Gelände des Flughafens. Anschließend wurde der Baum von Pastor Karl-Martin Harms von der Ökumenischen Flughafenseelsorgeund Pastoralreferentin Annette Burchardt gesegnet. Doch nicht nur für den Flughafen gab es einen Geburtstagsbaum: Unter den Nachbarn und Beschäftigten des Flughafens wurden insgesamt 140 Bäume verlost, die ebenfalls von den glücklichen Gewinnern abgeholt wurden. Apfelbaum, Hainbuche, Baumhasel, Rotdorn und Co.. werden so zu einer wachsenden Erinnerung an den Geburtstag. Bis zum 15. Mai läuft ein weiteres Gewinnspiel. Teilnehmer haben die Chance, eins von sieben besonderen Erlebnissenam Flughafen zu gewinnen, unter anderem eine Fahrt mit einemPushback-Fahrzeug oder ein Besuch auf dem Tower.