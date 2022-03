Hannover Scorpions siegen 8:0 in Hamm

Eishockey-Cracks spielen am Sonntag, 13. März, gegen Moskitos Essen

Langenhagen/Wedemark. Nach der überzeugenden Leistung im Auswärtsspiel in Leipzig (4:1 für die Scorpions) erzielten die Scorpions auch Freitag in der Auswärtsbegegnung gegen die Hammer Eisbären einen deutlichen 8:0-Sieg. Zwei Siege, die hochverdient waren und eine deutliche Verbesserung im taktischen und spielerischen Verhalten erkennen ließen.Im Zweitagesrhythmus standen jetzt in dieser Woche die letzten drei Begegnungen in der Hauptrunde auf dem Spielplan, ehe dann am Freitag, 18. März, der Startschuss für die Playoffs fällt.Das letzte Spiel der Hauptrunde tragen die Scorpions am Sonntag ,13. März, 18 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena gegen die Wohnbau Moskitos Essen aus. Dieses Spiel soll auch die „Generalprobe“ für die Playoffs 21/22 sein.Am Wochenende darauf starten die Playoffs gegen die Südvereine. Die Spielpaarungen stehen erst nach dem nächsten Wochenende fest. “Wir haben in den vergangenen Spielen einen klaren Aufwärtstrend erkennen lassen und wollen alles versuchen, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen“, so Coach Dieter Reiss.