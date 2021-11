Hegering Langenhagen zieht positive Bilanz

Vorsitzender Mike Scheer gab in seinem Bericht einen Rückblick über die Aktivitäten, die fast ausschließlich in 2019, vor Beginn der Corona-Pandemie, abgehalten wurden. Dieses waren unter anderem wieder die alljährlichen Pflegemaßnahmen an den Ausgleichsflächen, die für den Flughafen gepflegt werden. Die Flächen in einer Größe von rund. 16 Hektar haben sich mittlerweile zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt. Nicht nur die Entwicklung der Fauna auf dieser Fläche sei erfreulich, auch die Tatsache, dass durch die dortigen Ruhezonen etliche Wildarten, denen es in der Landschaft durch Veränderungen der Bewirtschaftung an geeignetem Lebensraum fehlt, haben hier optimale Bedingungen, um sich im Bestand zu festigen. Besonderer Dank gilt hier den Landwirten Hackerott undMürau-Balke für die Unterstützung mit ihren Maschinen, ohne die solch eine Arbeit nicht zubewältigen wäre. Dem Flughafen Hannover dankte Scheer für die gute Zusammenarbeit mit allenRevieren des Hegerings und für die Unterstützung bei der Anlage von Blühstreifen. Zum Thema Naturschutz wurden vom Obmann Hermann Wilmes Schulklassen im Wald mit der Natur und den heimischen Tieren unterrichtet. Weiterhin konnte Wilmes über gute Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover berichten. Diese besichtigt in regelmäßigen Abständen die Pflegeflächen.Durch Schießobmann Werner Deiters konnten einige Mitglieder ihre Treffsicherheit auf dem Schießstand noch festigen und an verschiedenen Meisterschaften teilnehmen. Helge Rethmeyer berichtete über die Öffentlichkeitsarbeit. Besonders erfreulich verlaufen sei wieder der Jagdscheinkurs. Durch die erfolgreich bestandene Jägerprüfung konnte derHegering in diesem Jahr wieder einige Jungjäger als neue Mitglieder in seinem Kreis begrüßen.Highlight des Jahres 2019 war das 10-jährige Jubiläum des Hegermarkts Langenhagen. Dieser war bei Sonnenschein wie gewohnt außerordentlich gut besucht. Flugshow, Wildbratwürstchen, Kürbisverkauf und Eis aus der Region lockte Besucher aus der ganzen Region nach Engelbostel auf den Hof vom „Gasthof Tegtmeyer“. Nachdem es in 2020 und 2021 kein Hegermarkt stattfinden konnte, hofft der Hegering stark auf 2022, um mit dem traditionellen Markt fortzufahren.Neuwahlen standen ebenfalls auf der Tagesordnung der Versammlung. So wurde der langjährige stellvertretende Vorsitzende Ralf Seeßelberg, aus Kaltenweide, aus seiner Amtszeit verabschiedet. Als Nachfolger wurde von der Versammlung Lars Torben Lange, aus Resse, vorgeschlagen und auch einstimmig gewählt. Wiederwahlen gab es in den Ämtern des Obmanns für Schießwesen – Werner Deiters, Obmann für Naturschutz – Hermann Wilmes und das Amt der Kassiererin Sabine Giesa. Helge Rethmeyer stellte sein Ehrenamt zur Verfügung, um als Kandidat für den Obmann für Hundewesen anzutreten. Für das Amt der Öffentlichkeitsarbeit wurde Robina Scheer als Obfrau vorgeschlagen und auch gewählt.Ralf Seeßelberg verlas als scheidender Stellvertreter noch den Streckenbericht vom Jagdjahr 2019/2020. Die Jagdhornbläser des Hegerings untermalten diesen mit den entsprechenden Signalen.Das kommende Jahr beginnt der Hegering mit einer Krimi-Lesung /Dinner mit Christian Oehlschläger am 14.Januar 2022. Die Jahreshauptversammlung findet am 30März und der 11.Hegermarkt am 18.September statt.