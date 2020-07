Hegermarkt fällt aus

Corona-Pandemie macht Strich durch die Rechnung

Engelbostel (ok). Erst sah es noch so aus, als könne er trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr am dritten Sonntag im September doch über die Bühne gehen. Aber mit der Verlängerung des Verbotes für Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besucher von Ende August auf Ende Oktober hat sich das Thema Hegermarkt auf dem Hof der Gastwirtschaft Tegtmeyer aus Sicht der Veranstalter erledigt. Das Konzept sei mit den Abstandsregeln nicht durchzusetzen. Somit fällt der Markt in Engelbostel das erste Mal seit 2010 aus. Nächster Termin für das Fest rund um Jagd, Hege und kulinarische Leckereien ist der 19. September 2021.