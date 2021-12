Film über die Weihnachtsgeschichte

Langenhagen. Wer keinen Platz in einem der Gottesdienste am Heiligabend bekommen hat oder wer einfach lieber zuhause bleiben möchte, kann sich die Elisabethkirche ins Wohnzimmer holen. Mitarbeitende und Ehrenamtliche haben gemeinsam einen Film gedreht, der auf der Homepage (www.elisabethgemeinde.de) der Elisabethkirche zu finden sein wird. Im Zentrum stehen die Weihnachtsgeschichte und die Hoffnung, dass alle Menschen sich in Frieden um die Krippe versammeln.