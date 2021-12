Heiligabend in der Elisabethkirche

Anmeldungen erforderlich

Langenhagen. An Heiligabend werden die Plätze in der Elisabethkirche aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln begrenzt sein. Es werden deshalb mehrere kurze Gottesdienste in der Kirche und ein Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz angeboten.Wer einen der Gottesdienste am Heiligabend besuchen möchte, muss sich vorher per E-Mail anmelden unter: anmeldung@elisabethgemeinde.deEs wird dann ein Ticket per E-Mail zugeschickt, das ausgedruckt zum Gottesdienst mitgebracht werden muss. Familien, die zusammensitzen dürfen, können sich als Gruppe anmelden. Wer bei der Anmeldung Hilfe braucht, melde sich gerne per Telefon im Gemeindebüro (73 31 61).Das sind die Termine an Heiligabend: 15 Uhr - Open Air vor der Kirche (ohne Anmeldung),16.30 Uhr , 17.30 Uhr, 18.30 Uhr , 21 Uhr in der Kirche (Einlass nur mit 3G , Nachweis erforderlich!). 23 Uhr - KircheDas Hygiene-Konzept, an das die Gemeinde als Veranstalter gebunden ist, schreibt vor, dass der Einlass in die Kirche nur mit gültigem Ticket gewährt werden darf. Bitte seien Sie deshalb rechtzeitig da, damit der Einlass zügig geregelt werden kann. Für alle ist das etwas umständlich. Es wird deshalb um Verständnis, Geduld und ein wenig Gelassenheit gebeten.