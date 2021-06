Heilige Messe für Pfarrer Klaus-Dieter Tischler

Gratulation zum 40-jährigen Priesterjubiläum

Langenhagen. Die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel gratuliert an diesem Sonntag ihrem langjährigen ehemaligen Pfarrer Klaus-Dieter Tischler zum 40. Jahrestag seiner Priesterweihe. Der aus Hannover stammende wurde am 13. Juni 1981 im Hildesheimer Dom durch den damaligen Bischof Heinrich Maria Janssen geweiht.In den folgenden Jahren führte ihn sein Weg von St. Joseph, Hannover, über Cuxhaven und Helgoland, Mandelsloh und Schwarmstedt, die heutigen Pfarrbereiche Neustadt am Rübenberge, Nienburg, Mellendorf und Walsrode schließlich im Jahr 1999 nach Langenhagen, wo er die Leitung der damals noch eigenständigen Gemeinden Liebfrauen und Zwölf Apostel übernahm. Während seiner Zeit in Langenhagen fusionierten die beiden Gemeinden zur „Liebfrauengemeinde mit Zwölf Apostel“, gehörte er dem Priesterrat der Diözese Hildesheim an und er war im Seelsorge-Team des Flughafens Hannover/Langenhagen sowie für eine begrenzte Zeit als Dechant für das Dekanat Hannover-Nord tätig. Im November 2019 wurde Pfarrer Tischler feierlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.Anlässlich seines 40-jährigen Priesterjubiläums am 13. Juni wird Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger eine Heilige Messe in der Zwölf-Apostel-Kirche in Langenhagen zelebrieren, an der auf Grund der derzeitigen Corona-Bestimmungen allerdings nur geladene persönliche Gäste und Weggefährten von Pfarrer i.R. Tischler teilnehmen können.Glückwünsche können über das Pfarrbüro an der Karl-Kellner-Straße 67 und das Kontaktbüro am Weserweg 3 an den Jubilar weitergeleitet werden. Anstelle von Geschenken bittet er um das Gebet für die besonders unter der Covid19-Pandemie leidenden Menschen in Indien und Spenden an Bischof Ignatius der indischen Diözese Bareilly, um die große Not zu lindern. Spenden können auf das Konto des Vereins VITA e.V. überwiesen werden:Sparkasse HannoverIBAN: DE31 2505 0180 0009 0184 09BIC: SPKHDE2HXXXStichwort: Spende für Indien – Tischler