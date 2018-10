Heimat – ein facettenreiches Spektrum

Dreiteilige Reihe von Lieza-Treff und Volkshochschule startet am 12. November

Langenhagen (ok). Dirk Heuwinkel vom Lieza-Treff der katholischen Liebfrauengemeinde ist überzeugt: „Jeder gestaltet für sich selbst Heimat.“ Doch was ist eigentlich Heimat? Dieser Frage will die Kirchengemeinde in Kooperation mit der Volkshochschule in einer dreiteiligen Vortragsreihe nachgehen, bei der jede Veranstaltung für sich abgeschlossen ist. Zuletzt ist der Begriff „Heimat“ ja gerade durch seine politische Verwendung in die Diskussion geraten, hat gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte eine neue Dimension bekommen. Der Begriff soll unter verschiedenen Aspekten unter die Lupe genommen werden. Für VHS-Leiterin Annette v. Stieglitz trägt der Begriff in einem dynamischen Prozess zur Identitätsbildung und zu einer eigenen Wahrnehmung im Kontext bei. Ein facettenreiches Spektrum. Heimat stehe für Geborgenheit und Zugehörigkeit, stelle einen Gegenpol zu Entfremdungstendenzen und Vereinzelung dar. Jeder muss sich einbringen können, um zum Leben in der Stadt etwas beitragen zu können. Der erste Teil trägt den Titel „Heimat. Ein Phantomschmerz“ Der Feuilletonist, Philosoph und Publizist Christian Schüle beschreibt den Verlust des Vertrauten und den Mangel an Vertrauen. Beides bestimme die aktuelle Diskussion über den Begriff Heimat und schüre die Angst vor dem Umbekannten. Vor dem Hintergrund von Flüchtlingskrise und Migration verändere sich Heimat derzeit so rasant, wie es Deutschland nie zuvor erlebt habe. Heimat ist nach Ansicht des Dozenten ein Phantomschmerz. Die Betroffenen verklärten die Vergangenheit und seien nicht bereit, die Chancen von Gegenwart und Zukunft zu sehen. Der Termin ist am Montag, 12. November, ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt zum Nulltarif. Über „Beheimatung in Kirche und Gesellschaft – Chance oder Utopie“spricht Christian Henneke am Mittwoch, 14. November, ab 19 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche in der Karl-Kellner-Straße 67; auch diese Veranstaltung ist kostenfrei. Wo ist unsere Heimat? Wo ist etwas, was uns stützend umgibt? Eine theologische Spurensuche will Impulse zum weiteren Nachdenken bieten. Der Referent Christian Hennecke ist seit 2015 Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bistum Hildesheim. In der dritten Reihe der Veranstaltung wird es politisch. Peter Dehne referiert über „Heimat – Kampfbegriff der Politik oder Bedingung für ländliche Entwicklung“. Ministerien für Heimat haben Konjunktur. Welche Rolle spielt Heimat oder besser das Heimatgefühl, für die Entscheidung zu gehen, zu bleiben oder sich in die örtliche Gesellschaft einzubringen? Welchen Anteil hat „Heimat“ in der örtlichen Lebensqualität und was macht Heimat tatsächlich aus? Dehne ist seit 1997 Professor an der Hochschule Neubrandenburg und Direktor des Neubrandenburger Instituts für kooperative Regionalentwicklung. Die abschließende Veranstaltung der Reihe findet am Freitag, 16. November, ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Zwölf-Apotsel-Kirche am Weserweg statt. „Heimat“ ist die dritte Novemberreihe mit der Volkshochschule als Kooperationspartner. Das erste Oberthema lautete: „Die Flüchtlingswellen: Europas Werte auf dem Prüfstand“. 2017 heiß das Leitmotiv dann: „Zwischen Freiheit und Verantwortung. Warum unsere Demokratie kein Selbstläufer ist“.