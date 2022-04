„Helfende Hände“

Mit Alltagsbegleitung gegen Einsamkeit

Langenhagen. Nicht nur Alltagsbegleitung, sondern Lebensbegleitung – das ist es, was die „Helfenden Hände“ hier in Langenhagen leisten. Im Rahmen dieses Projektes, welches sich in Trägerschaft des Diakonieverbandes Hannover-Land befindet, besuchen Ehrenamtliche ältere Menschen in Langenhagen und bieten Hilfe und Begleitung im Alltag an. Das reicht von der Unterstützung beim Einkaufen oder gemeinsamen Spaziergängen, über das gemeinsame Spielen von Gesellschaftsspielen, bis hin zur Begleitung zu Arztbesuchen oder Veranstaltungen wie etwa Gottesdiensten. Einfach nur gemeinsam eine Tasse Kaffee trinken und ein nettes Gespräch führen ist natürlich auch möglich. Dabei geht es darum, Einsamkeit entgegenzuwirken, praktische Nachbarschaftshilfe anzubieten und Angehörige zu entlasten. Es werden keine Pflegetätigkeiten oder Haushaltsdienste übernommen. In erster Linie ermöglicht das Projekt ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld.Die Ehrenamtlichen sind dabei zur Verschwiegenheit verpflichtet und müssen ein Führungszeugnis vorlegen. Sie erhalten außerdem regelmäßige Fortbildungen zu Themen wie Trickbetrügern, Betreuungsvollmacht oder Patientenverfügung.Koordiniert wird das Ganze von Jessica Kind, Sozialarbeiterin und Diakonin in der Kirchenkreissozialarbeit in Langenhagen. Bei Interesse ist sie zu erreichen per E-Mail an jessica.kind@evlka.de oder unter der Telefonnummer (0511) 7 40 36 13.