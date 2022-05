Helle Tage werden verschoben

Personelle Probleme bei beauftragter Veranstaltungsagentur

Langenhagen. Ohne Agentur keine Hellen Tage Langenhagen: Das für drei Sommer-Wochenenden geplante Open-Air-Festival kann dieses Jahr nicht stattfinden.„Bei der beauftragten Veranstaltungsagentur sind sehr kurzfristig große, unvorhersehbare personelle Probleme aufgetreten, so dass diese vor ein paar Tagen das Projekt leider abgeben musste“, bedauert Inga Herrmann, Projektleiterin der Hellen Tage. „Der vergebene Auftrag war allerdings umfangreich: Von Logistik über Bühnentechnik bis hin zum Buchen der Künstler. Ohne diese agenturseitige Projektunterstützung können wir die Veranstaltung organisatorisch nicht umsetzen“, so Herrmann. „Und eine andere Agentur zu beauftragen, lässt sich in der Kürze der Zeit bis zum Veranstaltungstermin vergaberechtlich nicht darstellen.“Ein neuer Termin steht noch nicht fest: „Doch das Festival soll aber auf jeden Fall stattfinden. Das Konzept hatte bislang sehr viel Zuspruch und positive Rückmeldungen. Wir hoffen auf eine Umsetzung kommendes, spätestens aber übernächstes Jahr“, ergänzt Eva Bender, Kulturdezernentin der Stadt Langenhagen. „Wir danken allen, die uns bislang bei der Planung unterstützt haben und viel Herzblut und Arbeit in das Projekt gesteckt haben. Diese Arbeit war nicht umsonst – wir übertragen diesen Einsatz in die spätere Umsetzung. Sobald ein neuer Termin gefunden ist, geht es weiter.“Die Bühne, die im Rahmen der Hellen Tage für Kulturveranstalter in Langenhagen und insbesondere das Kulturnetz angeschafft werden sollte, wird, trotz der Verschiebung in diesem Jahr über das Förderprogramm Perspektive Innenstadt erworben.