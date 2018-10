Herbst wird gebührend gefeiert

Anni-Gondro-Pflegezentrum in Oktoberfestlaune versetzt

Langenhagen. „Bunt sind schon die Wälder“… - damit hatten wohl alle Bewohner gerechnet, als am vergangenen Dienstag zum Herbstkonzert in den geschmückten Veranstaltungssaal der Einrichtung eingeladen wurde. Das Stadtpark-Trio wartete jedoch mit einem wunderbar abgestimmten Programm auf und brachte mit seinem Liedgut wunderbare Stimmung in die Menge. Durch ganz Deutschland schlängelte sich das eingespielte Trio mit bekannten Liedern, wie „In München steht ein Hofbräuhaus“, „Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben“ oder „Polonaise Blankenese“ und lud zum Schunkeln und Mitsingen zu zuvor ausgeteilten Texten ein. Die Moderation war gespickt mit lustigen Anekdoten und derart unterhaltsam, dass sich das Publikum nicht lange bitten ließ und ordentlich in Feierlaune kam. Zum Ende hin wurde durch ein Gewinnspiel der beste Zuhörer ermittelt, der sämtliche Städte nennen konnte, die im Liedgut angesungen wurden und durfte sich über sein Präsent freuen. So ging dieser Nachmittag bei Wein und kleinen Knabbereien langsam seinem Ende zu, während die Sonne ihr goldenes Licht in den herbstlich geschmückten Raum zauberte.