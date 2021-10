Herbstfest beim Quartierstreff

DRK-Sozialstation und -Tagespflege mit tollen Aktionen dabei.

Langenhagen. Viele Besucherinnen und Besucher kamen am vergangenenSonntag nach Langenhagen zum Herbstfest, das vomQuartierstreff Wiesenau organisiert wurde – dezentral und draußen.Auch die Sozialstation und die Tagespflege des Deutschen RotenKreuzes in Langenhagen lockten mit tollen Angeboten vieleFamilien, Seniorinnen und Senioren.„Die Stimmung ist toll. Ich freue mich sehr, dass solche Aktionen wiederstattfinden können“, freut sich Matthias Thäle vom Deutschen RotenKreuz in der Region Hannover, der im Rahmen des Herbstfestes einkleines DRK-Fest vor der DRK-Pflegeeinrichtung organisiert hat.Das Jugendrotkreuz war mit einer Hüpfburg vor Ort und die DRK-Bereitschaft Mitte lud die Besucherinnen und Besucher zu einer Besichtigung des Rettungswagens ein. Zudem konnten die Gäste kleine Preise bei einem Quiz gewinnen.Interessierte hatten zudem die Möglichkeit die Räume der DRK-Tagespflege zu besichtigen.In der DRK-Tagespflege , Freiligrathstr. 5, sind noch wenige Plätze frei. Interessierte wenden sie sich bitte an die Einrichtungsleitung: Kathrin Radloff unter der Telefonnummer (0511) 3671-200 oder per E-Mail: radloff@drk-hannover.de.Die DRK-Sozialstation Langenhagen, Freiligrathstr. 5,ist erreichbar unter der Telefonnumer (0511) 779013, oderper E-Mail: wurm@drk-hannover.de, Pflegedienstleitung Tanja Wurm.