Herbstmarkt in Heitlingen

Heitlingen. Am Sonntag, 2. September, ab 12 Uhr öffnet der Herbstmarkt seine Tore auf dem Gut Thiele in Heitlingen.

Im Romantischen Garten werden wieder viele Aussteller ihre Produkte anbieten.

Von den leckeren Äpfeln der neue Ernte bis zu Strickwaren für den kalten Winter werden den Besuchern angeboten.

Ein besonderer Genuss für den Gaumen wird der frisch gebackene Zwiebelkuchen und der frische Federweißer und die leckere Hochzeitssuppe sein.

Dazu ein leckeres Fischbrötchen und ein kühler Wein, dürfen da nicht fehlen.

Die musikalische Begegleitung wird in diesem Jahr auch wieder stattfinden,

Die Heitlinger Vereine freuen sich auf die Besucher, die im Schatten der Kastanien das muntere Treiben im Gutsgarten beobachten können.

Neu in diesem Jahr wird die Kaffeestube, von den Heitlinger Frauen aller Vereine gemeinsam gestaltet, die wieder die leckeren Torten aus eigener Hand servieren.

Für die Kinder werden kostenlose Aktionen bereitgehalten, bei der die große Hüpfburg immer ein Renner ist.

Neben der Feuerwehr die eine Blaulichtmeile, mit Brandschutzvorführungen für die Besucher bereithalten, wird die Schützenjugend die treffsichersten Kinder oder Erwachsenen mit Pfeil und Blasrohr suchen.

Zudem wird ein Alpakapärchen hautnah zu bestaunen, und darüber viel Information zubekommen sein.

Mittlerweile ist der Herbstmarkt in Heitlingen beliebter Treff in der Region geworden.