Herbstputz in Wiesenau

Müllsammel-Aktion startet am Sonnabend, 7. November

Langenhagen. Im Verein win e.V. - Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH engagieren sich Menschen für ihr Quartier. In Wiesenau trifft sich zum Beispiel seit 2014 eine Arbeitsgruppe, die sich dem Thema „Sauberkeit“ verschrieben hat.Die Menschen, die sich in dieser Gruppe engagieren, kümmern sich in ihrem direkten Wohnumfeld zu den verschiedensten Inhalten rund um diesen Bereich. So wurden auf Betreiben der Arbeitsgruppe schon mehrere Hundekotbeutelstationen in Wiesenau installiert und „Hunde-Aktions-Tage“ veranstaltet.Auch zwei Müllsammelaktionen sind von den ehrenamtlich aktiven Gruppenmitgliedern bereits in Angriff genommen worden.In Wiesenau gibt es viele schöne neu gestaltete Orte: der Jugendplatz, die Spielplätze Bachstraße und Freiligrath-/ Liebigstraße, die Quartiersmitte direkt gegenüber, der Schulvoplatz der Adolf-Reichwein-Schule, die neu gestalteten Friedrich- Ebert-Straße und Liebigstraße, sowie der bereits fertig gestellte Bereich des Sonnenwegs.Damit diese Orte schön und sauber bleiben, ruft die Arbeitsgruppe erneut zu einem „Herbstputz“ auf und sucht Mitstreiter, die aktiv dazu beitragen möchten, dass Wiesenau ein „Wohlfühlort“ bleibt.Der „Herbstputz“ findet am Sonnabend, 7. November, in der Zeit von 9.30 Uhr bis maximal 14 Uhr statt. Die üblichen Hygieneregeln wie Abstand halten, sowie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes werden selbstverständlich eingehalten. Auch ist geplant, dass immer zwei Haushalte mit maximal zehn Frauen und Männern als Team unterwegs sind und jede Person einen eigenen Müllgreifer und Müllsack erhält.Treffpunkt ist vor dem Quartiertsreff Wiesenau. Das Material zur Müllsammlung wird gestellt.Damit die Aktion gut geplant werden kann, wird um Anmeldung im Quartierstreff unter der Telefonnummer (0511) 86 04-216 oder per Mail an koerner@ksg-hannover.de bis zum 05.11.2020 gebeten.Der Herbstputz findet vorbehaltlich von Änderungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie statt. Intreressierte informieren sich bitte auf der Website oder auf Facebook unter „win-e-v.de“ oder telefonisch im Quartierstreff über kurzfristige Änderungen.Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstrraße 11 statt.