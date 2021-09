Herein spaziert, herein spaziert!

Grundschule Engelbostel: Projektwoche mit dem Zirkus Rasch

Engelbostel. Die Grundschule Engelbostel freute sich nach langer Pausewieder mit dem Mitmachzirkus Rasch eine ganze Projektwoche veranstalten zu können. Seit der Pandemie war dies die erste größere Aktion im sonst so streng reglementierten Schulalltag.Alle Kinder der Grundschule Engelbostel fieberten diesem großen Ereignis entgegen und haben für Ihre Eltern und Freunde richtig professionelle Vorstellungen erarbeitet.Das Gelernte wurden abends im eigens auf dem Schützenplatz beim MTV Engelbostel aufgebauten großen Zirkuszelt den Eltern, Freunden und Verwandtne präsentiert. Jede Jahrgangstufe trat einzeln auf, so dass die 3G-Regeln gut eingehalten werden konnten.Begeistert bestaunten die zahlreichen Gäste die kleinen Artisten, Zauberer, Fakire, Seiltänzerinnen, hielten den Atem bei der Trapeznummer an und lachten über die frechen Späße der Clowns.Nicht nur die Eltern, sondern auch die Lehrkräfte waren erstaunt, welche Talente die Zirkusfamilie Rasch bei den Grundschülern zum Vorschein brachten.Und so freut sich das Kollegium wenn es 2025 in Engelbostel wieder heißt: Manege frei!