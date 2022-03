Herzen in gelb und blau

Judo-Weltmeisterin Anna Monta Olek engagiert seit Jahren sozial

Langenhagen (ok). Sie ist eine erfolgreiche Judoka und darüber hinaus auch sozial engagiert. Seit vielen Jahren sammelt die Ronnenbergerin Anna Monta Olek, beispielswieise für krebskranke Kinder. Ein weiteres Thema, für das sich die junge Frau stark gemacht hat, war die Typisierung für Stammzellspender. Unterstützt bei den Aktionen wird sie oft von Apottheker Carsten Lambrich, früher selbst als Judo-Leistungssportler aktiv und heute Vorsitzender des Judo-Teams Hannover. Zuletzt hatte Lambrich in seinen Apotheken Spendendosen des Tierheims aufgestellt, die jetzt alle randvoll sind. Viele Kunden haben nicht nur Bargeld gespendet, sondern verzichteten auch auf ihre Rabatte beim Einkauf. Als Dankeschön gab es einen gebastelten Schmetterling oder Hirschkopf von Anna. "ich war als Kind schon immer kreativ, Das macht mir viel Spaß, anderen eine Freude zu machen", sagt die Abiturientin der Humboldt-Schule am Maschsee, die sehr tierliebend ist und zu Hause in Ronnenberg einen chilenischen Foxterrier hat.Das nächste Projekt, das sie in der Pipeline hat, richtet sich ab April aber an Menschen, die gerade in höchster Not sind. "Ich möchte Sportvereine in Langenhagen unterstützen, die helfen, Geflüchtete aus der Ukraine zu integrieren." Carsten Lambrich will sie auch wieder unterstützen und lobt: "Anna ist ein richtiger Moitvator". Ein kleines Dankeschön hat sie sich auch schon ausgedacht: " Es sollen Herzen in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau. Was die Judokarriere der U21-Europa- und Weltmeisterin angeht, so ist erst einmal eine Pause angesagt, bis das Reifezeugnis des Teenagers in Sack und Tüten ist. Dann sind Grand Slams und Grand Prix bei den Frauen angesagt - zwei solcher Turniere hat Anna Monta Olek schon gewonnen - und parallel dazu die WM der Junioren. Das Fernziel der jungen Sportlerin, die zweimal am Tag auf die Judomatte geht, sind die Olympischen Spiele in Paris. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, und Anna Monta Olek verliert auch ihre berufliche Ausbildung nicht aus den Augen: Irgendetwas mit Wirtschaft und Informatik soll es sein. Und in der Region engagiert sie sich nicht nur sozial, sondern auch sportlich: Mit Judoka Alexander Rohr, Fachbereichsleiter Sport an der IGS Langenhagen, plant sie eine Judostunde in Isernhagen.