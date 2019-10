Herzlicher Schnappschuss

ECHO-Leser hält schnäbelnde Schwäne mit Kamera fest

Langenhagen (awi). Ein im wahrsten Sinne des Wortes herzlicherSchnappschuss ist ECHO-Leser Siegfried Scholz aus Langenhagen am Sonnabend Nachmittag am Silbersee gelungen. „Wir haben einen Spaziergang um den See gemacht und die Schwäne beobachtet und fotografiert", berichtet er. Erst beim Durchsehen zuhause habe er auf einer der vielen Aufnahmen dieses sehr herzliche Schnäbeln der beiden Schwäne erkannt, auf das der Hobbyfotograf, der an diesem Tag mit seiner Lumix DC-TZ 91 unterwegs war, zu Recht stolz sein kann. Foto: Siegfried Scholz