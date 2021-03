Heute Osterertausch an der Kirche

Kirchengemeinde Godshorn bittet um Hilfe

Godshorn. Die Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ in Godshorn braucht in diesem Jahr vor Ostern die Hilfe vieler Kinder, denn es geht darum, die Fenster im Gemeindehaus, Alt Godshorn 61, österlich zu schmücken. Kinder, die am Ostersonnabend, 3. April, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr ein Osterei am Gemeindehaus abgeben, bekommen im Tausch ein Schokoladenosterei. Die Ideengeberin Maren Hartmann und die Gemeinde sind sehr gespannt auf die vielfältigen bunten Kunstwerke.