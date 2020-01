Hier geht's zum ehrenamtlichen Engagement

Neues Schwarze Brett der Freiwilligenagentur ist online

Langenhagen. Die Freiwilligenagentur Langenhagen bringt Angebot und Nachfrage im Bereich Ehrenamt im neuen Schwarzen Brett zusammen. Das Schwarze Brett im Ehrenamt ist die digitale Brücke zwischen Interessierten und Anbietern.Auf dem digitalen Schwarzen Brett der Freiwilligenagentur Langenhagen können sich Interessierte informieren, wo in Langenhagen freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht werden. Gemeinnützige Vereine und Organisationen können ihrerseits als Anbieter darüber informieren, wo ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigt werden.Das Schwarze Brett eine erste Übersicht der aktuellen Angebote in Langenhagen. Sollten Sie auf den ersten Blick nicht das passende Angebot finden, registrieren Sie sich gerne als Freiwillige/r. Sie werden von uns informiert, sobald sich ein Einsatzfeld ergibt, das Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten entspricht.Selbstverständlich bietet die Freiwilligenagentur weiter die Beratung und Vermittlung von Freiwilligen in einem persönlichen Gespräch an. Im Mittelpunkt unserer Beratung stehimmer die Person, die sich freiwillig engagieren möchte. Für ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren Interessierte bitte einen Termin. Per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de oder telefonisch unter 0511 7307 9988.Gemeinsam mit der Freiwilligenagentur lassen sich oft viel leichter und erfolgreicher Möglichkeiten für Engagement erkunden und finden.Das Schwarze Brett im Ehrenamt ist gerade gestartet und wird derzeit noch mit weiteren Angeboten befüllt. Als eine der ersten Einrichtungen hat die Lebenshilfe Langenhagen- Wedemark ihre Angebote online gestellt. „Sehr cool!! Bedienungsfreundlich und mit allen wichtigen Infos versehen“, findet Kendrick Macasero, Leitung Fachbereich Offene Hilfen. Auf der Homepage www.freiwilligenagentur-langenhagen.de , unter dem Menüpunkt Schwarzes Brett Ehrenamt, finden Sie alle aktuellen Angebote.Das Schwarze Brett bringt Menschen zusammen, damit wir gemeinsam etwas für Langenhagen bewegen können. Bewegen Sie mit!