„Hier kommt Polly Osterkuh!“

Bilderbuchkino im Haus der Jugend Langenhagen

Langenhagen. Ein Bilderbuchkino findet am Donnerstag, 19., und am Freitag, 20. März, findet im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz statt.Die Veranstaltungen für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Es wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro für die Bastelmaterialien erhoben.Das Bilderbuch schauen sich die Kinder ohne die Eltern/Erwachsenen an, im Anschluss gibt es ein kleines Bastelnagebot bei dem die Eltern/Erwachsenen gerne wieder dabei sein dürfen.Karten gibt es ab Montag, 2. März, im Vorverkauf montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Eine Reservierung der Karten ist nicht möglich. Polly ist eine außergewöhnliche Kuh. Nur auf der Wiese rumstehen und wiederkäuen findet sie öde. Viel lieber schlägt Polly Purzelbäume oder düst über die Weide. Huhn Klara und Hase Nase sind Pollys beste Freunde. Und der Frühling ist Pollys allerliebste Lieblingsjahreszeit, denn dann ist Ostern!Die Osterzeit findet Polly super. Zu gerne würde sie auch einmal bei den Vorbereitungen helfen. Aber wie? Die Sache mit dem Eierlegen will einfach nicht klappen und einen Pinsel kann Polly auch nicht zwischen den Hufen halten.Wie Polly herausfindet, dass Sie doch eine große Künstlerin ist und was sie tut, um das Osterfest zu retten, davon erzählt dieses Buch.