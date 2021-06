Highlight zum Start der Sommerferien

NWVV-Kids-Beach-Day beim TSV KK

Krähenwinkel/Kaltenweide. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren können sich am Donnerstag, 22., und Freitag, 23. Juli, auf der Beachvolleyballanlage des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Sportplatzweg mal so richtig im Sand austoben. In Zusammenarbeit mit dem Nordwestdeutschen Volleyball-Verband bietet der TSV KK an beiden Tagen ein tolles Programm. Betreut von lizensierten Trainern wird den Kindern dabei spielerisch der Ballsport im Sand näher gebracht.Wer schon Volleyball und einen tollen Ferientag im Sand verbringen möchte ist genauso willkommen wie derjenige, der den ersten Kontakt mit dieser Sportart aufnehmen und sich in der Ballschule ausprobieren? Alle Informationen und den Link zur Online-Anmeldung auf der Homepage des TSV KK unter https://tsv-kk.de/volleyball-im-tsv-kk.html. Programm:Begrüßung auf der Beachanlage: 9:45 Uhr;Ballspiele im Sand Teil 1: 10:15 bis 11:45 Uhr;Gemeinsames Mittagessen: 12 bis 13 Uhr;Ballspiele im Sand Teil 2: 13:15 bis 14:45 Uhr;Abschlussspiel: 15 bis 16 Uhr;Ende der Veranstaltung: 16:15 Uhr.Verpflegung:Mittagessen und Getränke (Wasser) werden organisiert. Jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt.Teilnahmegebühr:20 Euro (wird vor Ort erhoben)Altersklassen:Donnerstag, 22. Juli, sechs bis zwölf Jahre;Freitag, 23. Juli, 13 bis 17 Jahre.