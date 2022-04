Hilfe für "Caputi"

Feuerwehr befreit Pferd aus Graben

Krähenwinkel. In Krähenwinkel am Stucken-Mühlen-Weg kam es am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Reitunfall bei dem sich ein Pferd sowie seine Reiterin verletzten. Die junge Reiterin kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Das verletzte Pferd ging nach der Aktion durch und galoppierte panisch davon. Dabei stürzte der elfjährige Wallach in einen knapp 300 Meter vom Unfallort entfernten Graben. Das Pferd mit dem Namen "Caputi" konnte sich nicht mehr allein befreien und blieb im Wasser des Grabens liegen. Neben dem Rettungswagen entsandte die Feuer- und Rettungsleitstelle ebenfalls die Tierrettungseinheit der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel, die unter der Leitung von Kai Jüttner mit zwei Fahrzeugen ausrückte. Weiterhin eilten auch Bauern sowie andere Reiter zur Unglücksstelle um bei der Rettung von "Caputi" zu helfen. Ein ebenfalls alarmierter Tierarzt unterstützte durch Fachwissen und einer Beruhigungsspritze. Die Rettung an sich wurde mit Hilfe von einem Hebegeschirr sowie Schläuchen und Leinen der Feuerwehr in Angriff genommen,durch die Hebekraft eines Treckers konnte das Tier aus dem Graben angehoben werden. Alle Aktionen wurden koordiniert und mit Bedacht angegangen, um dem Pferd keine weiteren Verletzungen zuzuführen. Allen Beteiligten war die Erleichterung nach der Rettungsaktion nach gut einer Stunde anzusehen, das Pferd konnte "zu Fuß" den Unfallort verlassen und wird in Ruhe gründlich im Nachgang untersucht.