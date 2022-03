Hilfe für die Ukraine

Langenhagen (ok). Die Solidarität ist groß, eine Welle der Hilfsbereitschaft roll für die Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine, die von Russland angegriffen werden. Auch eine private Initiative aus der Region Hannover organisiert Transporte in die Kriegsgebiete, die am nächsten Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. März, aus Langenhagen und Hannover starten. Gebraucht werden unter anderem Decken, Schlafsäcke, Handtücher, Kleidung, haltbare Nahrung und Hygieneartikel. Darüber hinaus Taschenlampen und Batterien, Sreichhölzer und Kerzen sowie Verbandmaterial. Eine Vorsortierung erleichtert die Verteilung vor Ort. Die Spenden können noch täglich bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr sowie am Sonnabend zwischen 15 und 18 Uhr im Kosmetikstudio EVA an der Walsroder Straße 164 abgegeben werden. Der Kontakt lautet: kontakt@kosmetikstudioeva-langenhagen.com.