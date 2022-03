Hilfstransport gefragt

Langenhagen. Für heute Abend, 18 Uhr, ist ein weiterer Hilfstransport aus Langenhagen an die ukrainische Grenze geplant.Die Leute dort benötigen unglaublich dringend neben haltbaren Lebensmitteln Medikamente wie etwa Schmerzmittel, blutstillende Mittel,

Verbandszeug, Wunddesinfektionsmittel und wirklich sehr dringend Kerzen,

am besten Grablichter, und Streichhölzer.Benötigt werden natürlich auch Winterkleidung, Decken und Kissen. Wer etwas beitragen möchte, kann das bitte in die Nürnberger Straße 16 (Rodizio-Baumhaus) bringen.