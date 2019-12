Himmlische Boten in der Adventszeit

Fachbereich Astronomie der NVL gibt Beobachtungstipp

Langenhagen. In früheren Jahrhunderten interpretierten die Menschen Sternschnuppen als Dochte, die Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfielen. Deshalb hofften sie bei ihrem Anblick auf himmlische Unterstützung beim Erfüllen eines Wunsches. Wer es kurz vor Weihnachten also mal probieren möchte (und nicht über das nötige Kleingeld verfügt, sich den künstlichen Meteorschauer eines japanischen Start - up - Unternehmens zu bestellen), hat bis Mitte Dezember beste Gelegenheit dazu.Wissenschaftlich betrachtet sind Sternschnuppen („Meteore“), kleine Gesteins- oder Staubteilchen, die in hohen atmosphärischen Schichten verglühen. Mit dem Schwerpunkt in der Nacht zum 14. Dezember, sind bis um den 17. Dezember die „Geminiden“, der stärkste Meteorstrom des Jahres, sichtbar. Der Name „Geminiden“ ist auf ihren „Radianten“, also ihren scheinbaren Herkunftsort, zurückzuführen. Er liegt im Wintersternbild Zwillinge (lateinisch „Gemini“). „Scheinbarer“ Ursprung deshalb, weil tatsächlich die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne eine Staubwolke kreuzt, die bei den Geminiden aus Bestandteilen des Asteroiden Phaeton besteht. Bei ihm soll es sich nach Ansicht von Wissenschaftlern um einen erloschenen Kometen handeln.Maximal kann stündlich mit 150 Sternschnuppen gerechnet werden. Neben den Unwägbarkeiten des Wetters wird das Beobachtungsvergnügen 2019 jedoch etwas eingeschränkt sein, weil der fast noch volle Mond den Nachthimmel recht stark erhellt.Wer sich für solche (oder andere) Himmelsphänomene interessiert, ist zum nächsten Gruppentreffen am Montag, 6. Januar 2020, um 19.30 Uhr, im Wasserturm (Eichenpark), herzlich eingeladen.