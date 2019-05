Hochprozentiges ist tabu

Stadt erlässt Himmelfahrtsverbote an den Seen

Langenhagen (ok). Silbersee, Wietzesee, Waldsee am Himmelfahrtstag. Das heißt im Klartext keine laute Musik, kein übermäßiger Alkoholgenuss und überhaupt kein hochprozentiger Alkohol von mehr als 15 Prozent. Diese so genannte Allgemeinverfügung der Stadt Langenhagen ist jetzt zum dritten Mal erlassen worden; Polizei und Parkranger sind gemeinsam im Einsatz. Und werden auch auf Wietzeblick, Südsee und Brinker Park einen Blick werfen. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit einem so genannten Plazverweis und sogar mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Gastronomien an den Seen.Der zuständige Fachbereichsleiter Boris Ehrhardt macht deutlich: “Jeder der sich ordentlich benimmt, im angemessenen Rahmen feiert und nicht über die Stränge schlägt, der sich selbst und andere nicht verletzt oder beleidigt und unsere Parks und Anlagen in einem ordentlichem Zustand hinterlässt, ist in Langenhagen zum Feiern herzlich willkommen!“ Die Situation soll für diejenigen, die ohne laute Musik und Alkohol die Anlagen nutzen wollen, angenehm sein und bleiben. Die so genannte Allgemeinverfügung gilt von Donnerstag, 30. Mai, ab 6 Uhr bis Freitagmorgen, 31. Mai, um 6 Uhr.