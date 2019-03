Kaltenweider Ortsrat will Sommerfest „finanziell und ideell“ unterstützen

Kaltenweide (ok). Hat der Kaltenweider Ortsrat noch rechtzeitig die Kurve gekriegt? In der jüngsten Ortsratssitzung hat sich das Gremium für eine Fortsetzung des Sommerfestes der Interessengemeinschaft Weiherfeld/Kaltenweide (IWK) ausgesprochen. Es wolle nach den Worten des Ortsbürgermeisters Reinhard Grabowsky sowohl finanziell als auch ideell unterstützen. Im Vorfeld hatte es große Kommunikationsprobleme gegeben, die IWK vermisste die Wertschätzung des Ortsrates (das ECHO berichtete). Davon war in der Sitzung keine Rede mehr. In der Aussprache – Ortsratsmitglied Andreas Eilers (WAL) hatte die Idee und Jens Mommsen (BBL) für einen Antrag mit ins Boot geholt – waren sich alle einig. Andreas Eilers: „Das Sommerfest ist über Kaltenweide hinaus bekannt; da müssen wir uns als Ortsrat beteiligen.“ Auch Michael Horn (Grüne) will das „identitaätsstiftende Sommerfest“ erhalten und Wolfgang Langrehr (SPD) ist in diesem Zusammenhang zu jeder „Schandtat bei der Hilfe“ bereit. Auch das Mühlenfest werde ja mit 3.500 Euro unterstützt, und sonst gebe es in Kaltenweide nur noch das Schützenfest. Und auch Domenic Veltrup (CDU) machte deutlich, dass der Ortsrat mit entsprechenden Mitteln oder sogar einem Stand helfen würde. IWK-Vorstandsmitglied Dieter Treytnar sagte dennoch kritisch: „Das Bekenntnis zum Sommerfest kam sechs Monate zu spät. Hoffentlich nicht zu spät, um es noch zu retten.“ Er denkt nicht, dass die IWK es federführend weiter übernehmen werde. Am nächsten Montag, 11. März, findet um 18 Uhr ein Treffen im Margeritenhof statt. Alle, die an einem Sommerfest in irgendeiner Art und Weise mitwirken wollen, sind eingeladen.