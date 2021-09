Themenwoche besonderen Art in der Elia-Kirche

Langenhagen. Zu einer Themenwoche der besonderen Art lädt die Elia-Gemeinde von Montag, 27. September, bis Freitag, 1. Oktober, ins Gemeindezentrum an der Konrad-Adenauer-Straße 33 um jeweils um 19:30 Uhr ein. Am Sonntag, 26. September, startet um 10 Uhr in der Eliakirche der Auftaktgottesdienst. Der Eintritt ist frei.Alles steht unter dem Motto „Hoffnungsfest“. Im „Hoffnungsfest“ steckt das Wort „Hoffnung“ drin. Corona hat vielen stückweit die Hoffnung genommen und die Sehnsucht nach etwas, das Halt gibt, ist gestiegen. Da möchte diese Woche neu Perspektiven aufzeigen. An jedem Hoffnungsfest-Abend wird ein neuer Aspekt betrachtet: Neuanfang, Sterben und Leben, Heilung und Sinn. Und es kommen Menschen zu Wort, die über persönliche Glaubenserfahrungen sprechen.Tobias Kley ist Gastredner. Er kommt aus Neuenstein bei Heilbronn. Zehnkampf, Boxen, Skifahren, Canyoning, Klettern… Es gibt keine Sportart, die Tobias Kley noch nicht ausprobiert hat. Auch wenn er schon längst gecheckt hat, dass der Sinn des Lebens nicht im Sport, sondern in Jesus liegt, hat seine Begeisterung für Bewegung und Outdoor bis heute nicht nachgelassen. Also hat er diese beiden Leidenschaften einfach zu seinem Beruf gemacht. Als internationaler Leiter der „GetAwayDays“ hilft er jungen Menschen aus schwierigen Lebenssituation, Gemeinschaft zu erleben, Herausforderungen zu bestehen und über das Leben nachzudenken.Tobias Kley sagt selbst: "Ich glaube, dass es ganz besondere Abende beim Hoffnungsfest werden. Wir wollen gemeinsam Themen bewegen, die uns in unserem täglichen Leben berühren. Ich bin überzeugt, dass uns Gott heute im 21. Jahrhundert begegnen will. Kein Mensch kann ohne Vertrauen und ohne Hoffnung leben. Darum soll es gehen, ich freuen mich sehr auf die Abende in Langenhagen.“Weitere Informationen: Pastor Marc Gommlich, Telefon (0511) 7 24 18 16, E-Mail allgemein@elia-kirchengemeinde.de oder im Internet unter: https://www.elia-kirchengemeinde.de/beitraege/allg...