Holger Kiesé singt von den klein-großen Dingen

28. September: großes Liederfest in der Martins-Kirche Engelbostel

Engelbostel. Etwa 300 Kinderlieder, Gemeindelieder, Kanons und Instrumentals hat er bislang geschrieben – wie viele genau es sind, kann Holger Kiesé gar nicht sagen. Am bekanntesten ist wohl sein 2004 geschriebenes „Kinder brauchen Hoffnung“, das 2005 im Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages in Hannover gesungen und im selben Jahr in das evangelische Liederheft „Lebensweisen“ aufgenommen wurde.Vor wenigen Monaten feierte Holger Kiesé, der im Langenhagener Ortsteil Engelbostel zuhause ist, seinen 60. Geburtstag. Für den Liedermacher, Chorleiter, Musikpädagogen und Diakon war das ein schöner Anlass, seine erfolgreichsten und persönlichsten Stücke zu einem musikalischen Rückblick zusammenzustellen und aufzuführen: Am Sonnabend, 28. September, erklingen sie um 18 Uhr unter dem Titel „Das große Liederfest“ in der Martins-Kirche in Engelbostel an der Kirchstraße. Der Eintritt zum Liederfest ist frei; um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Im Anschluss kann bei Getränken und Fingerfood im Gemeindehaus gefeiert werden.„Singen will ich, singen, von den klein-großen Dingen“ heißt es in Kiesés gleichnamigem Lied aus dem Jahr 1984. Es ist so etwas wie das Lebensmotto des Liedermachers, der in vielen seiner Stücke Schönheit und Größe in den kleinen Dingen entdeckt. Beim Liederfest erklingen mehr als 20 dieser Lieder aus den vergangenen etwa 35 Jahren; teilweise in kleiner Besetzung, andere in großer Bandbesetzung.„Mein Anliegen ist es, Menschen zum Mitsingen zu bewegen“, sagt Holger Kiesé. „Alle Texte stellen wir dazu in einer Liederzeitung zur Verfügung, die die Besucherinnen und Besucher im Anschluss an das Liederfest mit nach Hause nehmen dürfen.“ Beteiligt an der musikalischen Revue sind neben Holger Kiesé selbst der Back-to-Church-Chor aus Engelbostel, der Chor der Grundschule Engelbostel und eine Reihe von Instrumentalisten – sowie natürlich das Publikum in der Martins-Kirche.