Humorvoll, getrieben und heimatlos

Mascha-Kaléko-Abend im daunstärs am 25. September

Langenhagen. Sie wurde als weiblicher Kästner und Großstadtlerche bezeichnet – die Dichterin Mascha Kaléko steht im Mittelpunkt eines Theaterabends im daunstärs am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr. Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell (Theater Esprit) zeichnet die Lebensreise Kalékos anhand ihrer Gedichte nach und ermöglicht einen Einblick in eine humorvolle, aber auch getriebene und heimatlose Dichterseele. Die 1907 in Westgalizien/Polen geborene jüdische Dichterin erschuf sich mit Alltagsgedichten schnell einen Bekanntheitsgrad. In diesen vereinigen sich Lyrik und Spott, Gefühl und Ironie, begegnen sich der vorschnelle Berliner Witz und die Trauer der jüdischen Weisheit.Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.