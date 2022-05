Ökumenischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Langenhagen. „Die Lust, endlich wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern, war groß“, meinte Pastorin Bettina Praßler-Kröncke, die mit der Elisabethkirche in diesem Jahr Gastgeberin des ökumenischen Gottesdienstes am Himmelfahrtstag war. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hatten sich rund 200 Menschen auf dem Kirchplatz versammelt, um gemeinsam zu beten, zu singen und zu feiern. Es war ein bunter Gottesdienst, den das Team der katholischen Liebfrauengemeinde um Pastoralreferent Michael Habel vorbereitet hatte. Hunderte von Luftballons in allen Farben wurden verteilt. Die himmelblauen Karten, die daran hingen, wurden mit kurzen Gebeten beschriftet. Beim Verlesen der Bitten wurde deutlich, dass es vor allem der Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf Frieden sind, die auch die Menschen in Langenhagen beschäftigen. Musikalisch wurde die Feier von der Band „Kreuz und Ton“ begleitet. Im Anschluss gab es Gelegenheit, bei Grillwurst und einem kalten Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen. Es war ein rundherum gelungener Tag für die Ökumene in der Stadt.