Oberliga: Scorpions empfangen Icefighters aus Leipzig am Sonntag

Mellendorf. 18 Tore in Essen, Rostock und Hamburg geschossen und doch nur vier Punkte eingefahren: Das ist noch nicht das, was die Scorpions sich vorstellen.„ Das Spiel nach vorn funktioniert nach dem Umbau im Kontingentspielerbereich wieder sehr viel besser, im Defensivbereich waren wir durch den krankheitsbedingten Ausfall von Andy Reiss und den damit verbundenen Umstellungen anfällig“, so Coach Dieter Reiss.Am Sonntag um 18 Uhr empfangen die Scorpions in der Eishockey-Oberliga die Icefighters Leipzig (Anstoßbully 18 Uhr) auf eigenem Eis in der hus de groot EISARENA.„ Die Leipziger stehen direkt vor uns in der Tabelle“, so Sportchef Eric Haselbacher, „wir müssen auch am Sonntag unsere Offensivkraft aufs Eis bringen und uns auch im Defensivbereich hundertprozentig konzentrieren“.