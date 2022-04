Operamobile am Donnerstag, 28. April, ab 15 Uhr im DGH Krähenwinkel

Krähenwinkel. "Ich bin nur ein armer Wandergesell" wurde ein Welterfolg. Romantische Melodien, fetzige Tanzrhythmen, witzige Ensembles und durchkomponierte Szenen verbinden sich zu einer sehr unterhaltsamen Mischung. Um dieses Lied herum hat Bettina Delius für Operamobile eine Gesangsrevue inszeniert, welche dem Ensemble auf den Leib geschrieben ist. Da gibt es die selbstbewusste, junge, hübsche und vor allem reiche Erbin Julia de Weert, deren temperamentvolle Freundin Hannchen, den verfressenen Onkel Josse und dessen Ehehälfte Wimpel.Julia träumt von ihrer großen Jugendliebe, ihrem Vetter Roderich: „Strahlender Mond, der am Himmelszelt thront“. Als eines Tages ein Fremder – „Ich bin nur ein armer Wandergesell"- auftaucht und sich als eben diese Jugendliebe ausgibt, hat er sogleich gewonnenes Spiel. Noch ein Fremder erscheint: er ist der echte Roderich. Happyend: zwei Paare sinken sich selig in die Arme. Die Veranstaltung läuft am Donnerstag, 28. April, ab 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus KrähenwinkelEs singen und spielen: Bettina Delius, Kathelijne Wagner, Tadeusz Galczuk, Alexander Senger, Jan Bukowski, Joscha Eggers, Peter Michailov, Won Lim.Reservierung unter (0511) 21 35 90 68, wunderzauber@yahoo.comwww.operamobile.de, Eintritt: 25 Euro inklusive Kaffee und Kuchen, ermäßigt 20 Euro ab 14 Uhr. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln