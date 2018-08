Pfarrversammlung in Vinnhorst am Sonntag, 2. September

Engelbostel/Schulenburg/Godshorn. In dem gesamten Bistum Hildesheim werden am 10. und 11. Novemberneue Pfarrgemeinderäte, Kirchenvorstände oder gegebenenfalls auch neue Pastoralräte gewählt. Das Bistum erstreckt sich von Stade bis nach Göttingen und von Bremen bis nach Helmstedt.Somit bereitet sich auch die Pfarrgemeinde St. Maria, zu der die Kirchorte St. Adalbert in Herrenhausen, St. Christophorus in Stöcken, St. Hedwig in Vinhorst mit den Langenhagener Ortschaften Engelbostel, Godshorn, und Schulenburg und St. Maria in der Nordstadt und mit Hainholz gehören, mit verschiedenen Veranstaltungen auf diese Gremienwahl unter dem Motto "Ich glaub - ich wähl!" vor. Den Auftakt macht die Pfarrversammlung am Sonntag, 2. September, im Anschluss an die heilige Messe (Beginn 11 Uhr) in St.Hedwig, Kalabisstraße 1, in Vinnhorst. Nach der heiligen Messe beginnt die Pfarrversammlung für die Kirchengemeindemitglieder mit dem Kurzbericht des Pfarrgemeniderates und anschließender Aussprache. Daran schliesst sich die Mittagspause mit Grillbratwurst und Kartoffelsalat an.Gegen etwa 14 Uhr werden an vier Stationen die vier Themen "Vision 2023, Was bringe ich mit ? (Charismen entdecken), Was ist meine Mission ?, Wie können wir unsere Wunschwerte konkret werden lassen?" in Gruppen bearbeitet. Gegen 15:30 Uhr erfolgt die Zusammenfassung im Plenum. Zwischendurch wird Kaffee und Kuchenangeboten. Die Veranstaltung wird dann um 16 Uhr enden.Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ulrich Müller erklärt: "Wir haben noch ein straffes Programm nach dieser Auftaktveranstaltung. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gremienwahlen müssen geworben werden. Eine Veranstaltung mit Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten wird statfinden und eine Woche später, am 9. September feiert der Kirchort St. Adalbert sein 60-jähriges Jubiläum."