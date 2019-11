"Ich möchte auch etwas ausprobieren"

Anna Clausnitzer übernimmt Diakonenstelle von Ramona Baum

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Die Pastorenstelle war vakant, mit der Vorgängerin nur eine kurze Übergabe möglich. Für Diakonin Ramona Baum (27) war es vor rund eineinhalb Jahren an der Matthias-Claudius-Kirche ein Sprung ins kalte Wasser. Und sie hat ihre Aufgabe hervorragend gemeistert, eine Menge auf die Beine gestellt. Nicht zuletzt die beiden Projekte "Meet n' Great" sowie "Bring and Share", die die Jugendlichen der Gemeinde ansprechen und zusammenbringen soll. Ideen, die offensichtlich aufgegangen sind, der Zuspruch ist groß. Nach einem halben Jahr war das Team dann wieder komplett, Pastorin Ulrike Thiele hatte im Norden Langenhagens ihre Stelle angetreten. Jetzt geht die berufliche Reise für Ramonna Baum, die aus dem nordrhein-westfälischen Siegburg stammt, weiter. Die junge Frau hat bei der Stadt Langenhagen begonnen und wird den Jugendtreff in Wiesenau leiten. Dort ist dann offene Jugendarbeit angesagt: reden, mit den Kindern und Jugendlichen spielen oder in der Schule helfen. Und der Jugendtreff am Fuhrenkamp soll auch einen neuen Anstrich bekommen, einladender wirken. "Die Jugendlichen sollen eine Wertschätzung erfahren", sagt Ramona Baum, die bislang auf zwei Mitarbeiter und einen Parkatikanten zurückgreifen kann, aber gern noch zwei weitere Kräfte zur Verfügung hätte, um die Projekte und Ideen für die Beziehungsarbeit umsetzen zu können. Montag von 16 bis 18 Uhr ist der Jugendtreff übrigens für die Sieben- bis Zwölfjährigen geöffnet, dienstags von 18 bis 20 Uhr und donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr dann für die ab Zwölfjährigen.Ramona Baum freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe, blickt aber auch mit zwei weinenden Augen auf die vergangenen 18 Monate zurück. "Gerade die Diskussion mit den Konfis werden ich vermissen, sie sind alle als Persönlichkeiten gereift", sagt die Diakonin. Diesen Austausch wird jetzt ihre Nachfolgerin im Amt übernehmen. Anna Clausnitzer (25) möchte den Kindern und Jugendlichen natürlich auch christliche Werte vermitteln und weitergeben, am guten Konzept aber nicht viel ändern. Wie Ramona Baum setzt auch sie auf Projektarbeit. Schon früh ist Anna Clausnitzer, die aus der Nähe von Dresden stammt und in Hannover Soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert hat, mit Kirche sowie Kinder- und Jugendarbeit dem musikalisch-kirchlich-kreativen Ten Sing in Berührung gekommen. Ihr Vater ist auch Diakon, durfte seinen Beruf in der ehemaligen DDR aber nicht ausüben und war damals als Tischler tätig, "Ich möchte hier auch etwas ausprobieren", sagt Anna Clausnitzer, die im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin aber keinen Neustart wagen muss, sondern sich auf gefestigte Strukturen freuen kann.