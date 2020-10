Ideenbriefkasten am DGH

Krähenwinkel: Wünsche, Ziele und Ideen bis 6. November

Krähenwinkel. Die Planungswerkstatt musste coronabedingt ausfallen: Für die Stadt Langenhagen ist es trotzdem wichtig Ihre Wünsche, Ziele und Ideen für ein zukunftsfähiges Krähenwinkel zu erfahren. Daher haben alle Bürgerinnen und Bürger bis zum Freitag, 6. November, die Möglichkeit uns Ihre Wünsche, Ziele und Ideen zu den Themenfeldern „Baukultur und Siedlungsentwicklung“, „Wohnen, Versorgung und soziale Infrastruktur“ und “Grün- und Freiflächen, Wirtschaft und Verkehr“ über den Ideenbriefkasten am Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel, postalisch oder per E-Mail an dusek@plan-zwei.com zukommen zu lassen.Ab Freitag, 6. November, werden wir die Postkarten und alle weiteren Eingaben auswerten. In einer der nächsten Ortsratsitzungen werden wir darüber berichten. Wenn Sie per E-Mail weiter über die Stadtentwicklung des Ortsteils Krähenwinkel informiert werden möchten, dann können Sie sich in den Newsletter eintragen. Interessierte schreiben dazu bitte einfach eine E-Mail an dusek@plan-zwei.com.