IGS – eine Schule für alle

Postkarten heben Vorzüge der Schulform hervor

Langenhagen. In wenigen Wochen werden in den Grundschulen wieder Informationsabende der weiterführenden Schulen stattfinden und die Eltern der Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen stehen vor der Wahl: welche Schule für mein Kind?Aus diesem Anlass hat das Qualitätsnetzwerk der Integrierten Gesamtschulen in Hannover und der Region (Q-IGS) sechs unterschiedliche Info-Postkarten und ein Plakat herausgebracht, um die Vorzüge dieser Schulform hervorzuheben. „Wir haben festgestellt, dass es noch oft Vorurteile und Fehlannahmen über die Gesamtschulen gibt“ sagt Sabine Kluth, Elternvertreterin und Co-Sprecherin der Eltern im Netzwerk. „Eltern, die ihr Kind auf eine IGS schicken, werden zum Beispiel gefragt: Gehört Euer Kind nicht eher aufs Gymnasium? Die Zensuren waren doch gut.“ Dabei gibt es sehr gute Gründe, das eigene Kind bewusst auf einer IGS anzumelden: Es wird viel mehr in Gruppen gelernt, die Unterrichtsmethoden sind kreativer und nachhaltiger, die individuellen Stärken werden gefördert, das Kind bekommt die Zeit oder auch die zusätzliche Herausforderung, die es braucht. Wenn es mal nicht so gut läuft, was ja bei vielen Kindern in der Pubertät mal vorkommt, wird das von der IGS gut aufgefangen. Auch der Hausaufgabenstress entfällt, weil in der qualifizierten Ganztagsbetreuung das selbständige Lernen und Nacharbeiten einen festen, betreuten Platz hat. Die Lehrkräfte arbeiten viel mehr im Team zusammen, als das in anderen Schulformen üblich ist, das wirkt sich positiv auf die Lernatmosphäre in der Schule aus. Alles in allem: IGSn bereiten Kinder, gerade auch leistungsstarke, sehr gut auf die Zukunft vor. Diese und weitere Stärken von Integrierten Gesamtschulen finden sich nun auf den farbigen, ansprechenden Postkarten, jede mit anderen Adressatinnen und Adressaten und passenden Aussagen: für schlaue Kids, für kluge Eltern, für moderne Familien usw.„Die Karten und das Poster sollen Interesse und Neugier wecken, sich Integrierte Gesamtschulen beim Tag der offenen Tür anzusehen und sich genauer zu informieren, denn jede IGS hat ein etwas anderes Profil“, so die Elternvertreterin.Die Postkarten sind bei allen teilnehmenden Schulen erhältlich.