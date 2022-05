Ihr Herz schlägt weiterhin für Godshorn

Ute Biehlmann-Sprung führt weiterhin die CDU Godshorn

Godshorn. Die alte und neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Godshorn heißt Ute Biehlmann-Sprung. Die Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Langenhagen wurde auf der Jahreshauptversammlung einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Unterstützt wird sie auch weiterhin vom alten und neuen stellvertretenden Vorsitzenden und CDU Ortsratsfraktionsvorsitzenden Ulrich Müller. Weiterhin stehen der Vorsitzenden der langjährige und erfahrene Schatzmeister Heinz Mahlberg und Manuel Armas Sabor als Neuzugang und Schriftführer im Vorstand zur Seite.Gast und Versammlungsleiter war CDU Ratsfraktionsvorsitzender Domenic Veltrup, der auch kritische Fragen der Gäste souverän und ausführlich beantwortete.In ihrem Rechenschaftsbericht hob Biehlmann-Sprung besonders hervor, dass die Arbeit des CDU Vorstandes in den vergangenen zwei Jahren unter dem Einfluss der Corona Pandemie nicht immer einfach war. Das Amt der Godshorner Ortsbürgermeisterin büßtesie in der zurückliegenden Kommunalwahl zwar ein, wurde jedoch im Rat der Stadt Langenhagen als eine der drei stellvertretenden Bürgermeisterinnen bestätigt. Biehlmann-Sprung beteuert, dass ihr Herz auch weiterhin für Godshorn schlagen werde und sie sich wie in der Vergangenheit, auch im Ortsrat mit ihren Kollegen für die Geschicke des Ortes einsetzen werde.Trotz der coronabedingten Einschränkungen fand im vergangenen September mit mehr als 300 Gästen das beliebte CDU-Weinfest statt, das am Sonntag, 4.September, erneut übber die Bühne gehen werde. Weitere Aktionen und traditionelle Veranstaltungen werden auch mit dem neu gewählten Vorstand ausgerichtet.Auf der von mehr als 50 Prozent der Mitglieder besuchten Jahreshauptversammlung wurden ferner als Beisitzer in den neuen Vorstand gewählt: Simone Bahrs, Bela Bajan, Wolfgang Biewendt, Karsten Kollosky und Lothar Pätz. Die Kasse prüfen künftig Karmen Egel und Heinz Rathmann. Mitgliederbeauftragte bleibt weiterhin Ute Biehlmann-Sprung.