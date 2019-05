Illegal entsorgt

Zeugen ermitteln 32-jährige Müllsünderin

Resse. Zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, stellten Zeugemn am Wertstoffsammelplatz an der Osterbergstraße in Resse ein Müllhaufen fest. Darinbefanden sich auch Dosen und Kanister mit umweltgefährdende Stoffen wie Lacken, Holzschutzfarbe und anderem Weitere Zeugen ermittelten die Verursacherin. Es handelt sich dabei um eine 32jährige Wedemarkerin. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen unerlaubtem Umganges mit gefährlichen Abfällen eingeleitet. Die Stoffe wurden vom Bauhof der Gemeinde Wedemark abtransportiert, um fachgerecht entsorgt zu werden.