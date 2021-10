ECO Fashions Days noch bis Sonnabend, 6. November, im CCL

Langenhagen. Noch bis Sonnabend, 6. November, finden im CCL die ECO Fashion Days statt. Im ganzen Center verteilt wird den Besuchern zwei Wochen lang verschiedenste Modetrends, Outfits und Accessoires – alles im Zeichen der Nachhaltigkeit- gezeigt.Das große Gewinnspiel: Auf den verschiedenen Flächen der ECO Fashion Days sind zwölf Buchstaben versteckt, die gemeinsam ein Lösungswort ergeben. Die Lösung kann der Besucher bei der Gewinnbox direkt neben Fruchtwerk im Center einwerfen. Die teilnahmekarten befinden sich an der Stele neben der Losbox. Alternativ kann das Lösungswort unter Angabe des Namens und dem Betreff „Fashion-Gewinnspiel“ auch an centermanagement@cc-langenhagen.de gesendet werden.Mit etwas Glück kann man einen von drei 100-Euro-Centergutscheinen gewinnen. Weitere Infos und den Abgabezettel finden Interessierte im CCL.Die von den Teilnehmern vollständig ausgefüllten Teilnahmekarten sind während der Spielphase in die Losbox des CCL einzuwerfen. Letzte Einwurfmöglichkeit ist Sonnabend, 6. November, 19 Uhr.Die Ziehung der Gewinner aus allen während der Gewinnspielphase korrekt ausgefüllten und in die Losbox eingeworfenen Teilnahmekarten oder per E-Mail gesendeten Lösungen findet nach Ablauf des Gewinnspiel-Zeitraumes im Centermanagement statt: Es entscheidet das Los.Die Gewinner werden bis Mitte November per E-Mail / telefonisch benachrichtigt. Der Gewinn muss innerhalb von 14 Tagen nach Gewinn-Benachrichtigung abgeholt werden.Eine vollständige oder teilweise Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.