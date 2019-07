Christliche Pfadfinder jetzt im neuen Heim am Silbersee

Langenhagen (ok). Die Wohnwoche bei den Christlichen Pfsdfindern des Stammes Friedrich Duensing stand diesmal ganz im Zeichen des Umzugs aus dem alten Heim ins neue Heim am Silbersee. Das ganze Wochenende haben die Pfadis Sachen gepackt, ins neue Heim gekarrt und dort wieder verstaut. Nebenbei wurde am neuen Heim gewerkelt und die Außenanlage gepflegt. Die letzten vier Tage wurde dann im neuen Heim gelebt. Tagsüber ist jeder zum Job, in die Schule oder zum Studium gegangen und abends wurde sich dann zum Spielen Schwmmen, Kochen und Übernachten getroffen.