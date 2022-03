Immer zwischen 9 und 12 Uhr

Grüngutannahme: Betriebshof öffnet ab 26. März wieder am Sonnabend

Langenhagen. Beginnend mit der Gartensaison ist die Abgabestation auf dem Gelände "An der Neuen Bult" an einem weiteren Tag innerhalb der Woche - und zwar von 9 bis 12 Uhr geöffnet.Vor einem Entsorgungscontainer steht eine Treppenkonstruktion mit drei Aufgängen. Diese führen zu einer Plattform, von der aus die obere Öffnung des Containers zu erreichen ist. Gartengrünschnitt kann ab dem 26. März wieder am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr beim städtischen Betriebshof „An der neuen Bult“ 100 abgegeben werden. Nur am Ostersonnabend (16. April) und wenn ein Sonnabend auf einen Feiertag fällt, bleibt geschlossen.Je nach Witterung und Vegetationswuchs können einmal täglich bis zu einem Kubikmeter Baum,- Hecken, Strauch- und Rasenschnitt sowie Laub aus Privathaushalten angeliefert werden. In der Woche kann Grünschnitt ganzjährig montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr abgegeben werden. An diesen Wochentagen ist der Betriebshof ganzjährig geöffnet.Drei weitere Grüngut-Annahmestellen gibt es in Kaltenweide an der Kananoher Straße (Ecke Auf der Heide), in Krähenwinkel an der Walsroder Straße sowie in Schulenburg an der Dorfstraße. Diese Annahmestellen sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.